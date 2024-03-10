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لبنان
بصواريخ بركان.. هذا ما استهدفه حزب الله اليوم
Lebanon 24
10-03-2024
|
15:10
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أعلن حزب الله اليوم الأحد أنه استهدف بعد الظهر، انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بصواريخ بركان.
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