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لبنان

بصواريخ بركان.. هذا ما استهدفه حزب الله اليوم

Lebanon 24
10-03-2024 | 15:10
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أعلن حزب الله اليوم الأحد أنه استهدف بعد الظهر، انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي ‏‏في محيط موقع بركة ريشا بصواريخ بركان. 
 
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