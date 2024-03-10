"الجماعة الإسلامية" في لبنان تعلن استشهاد 3 من قادتها في جنوب لبنان

نعت الجماعة الإسلامية في لبنان - قوات الفجر، 3 من قادتها الذين سقطوا في قصف إسرائيلي على بلدة العرقوب في جنوب لبنان، وهم: الشهيد محمد رياض محيي الدين من مدينة بيروت، الشهيد حسين هلال درويش من بلدية شحيم، والشهيد محمد جمال ابراهيم من بلدة الهبارية.

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