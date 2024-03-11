الحرارة ستصل إلى 25.. استمتعوا بالطقس الدافئ قبل عودة الأمطار في هذا الموعد

Advertisement

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه صحوة للمرتفع شبه المداري فوق شبه الجزيرة العربية والاردن وسيناء، ستؤدي الى ارتفاع الضغط الجوّي نحو ال 1026-1028hpa، خلال اليومين المقبلين اي بين الإثنين والثلاثاء، الأمر الذي سيحوّل وجهة الرياح نحو المنطقة الى جنوبية شرقية دافئة، فترتفع درجات الحرارة في لبنان وسوريا بين الثلاثاء والأربعاء لتلامس 25 درجة ساحلاً و 23 بقاعاً و 22 فوق الجبال (1000متر)، فتمرّ المنطقة في أجواء ربيعية حتى بعد ظهر يوم الجمعة، موعد وصول منخفض جوّي رطب، يحمل معه امطاراً وعواصف رعدية، وتدني بدرجات الحرارة، وقد يكون لبنان على موعد مع اكثر من منخفض ما بعد يوم الجمعة المقبل.طقس لبنان ليومي الإثنين والثلاثاء: يتحوّل تدريجياً الى ربيعيّ، اي مشمس ودافئ مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.الحرارة على الساحل : 22 نهاراً و 17 ليلاًفي البقاع: 19 نهاراً و 07 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 06 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 11 نهاراً و 0 ليلاًالرياح: شمالية، تنقلب يومي الثلاثاء والاربعاء الى جنوبية شرقية سرعتها بين 15 و 40 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1023hpaالرطوبة: 70%حالة البحر: قليل الموجحرارة المياه 19 درجة.