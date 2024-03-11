نائب عن مبادرة "الاعتدال": متل "مستديرة الدورة"

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شبه أحد النواب في أثناء دردشةٍ مع زملائه في المجلس النيابي مبادرة "كتلة الإعتدال" الرئاسية بـ "مستديرة الدورة" حيث يستمر الدوران من حولها من دون جدوى إن لم يكن لدى سائق الباص النية بالذهاب في إتجاهٍ معين، معتبرا" أن السائق اليوم هو حزب الله الذي لم تعن له المبادرة شيئا" . فمنذ أيام عاد وفد "الإعتدال" الى عين التينة من حيث إنطلق، وبدأ "لفّة جديدة" على مستديرة القوى السياسية.النائب الذي أبدى أمام زملائه كل الإحترام والتقدير لنواب "كتلة الإعتدال" وجهودهم ، قال ممازحاً : ربما في الجولة العشرين، قد تسفر المبادرة إنتخاب رئيس .