Advertisement

لبنان

نائب عن مبادرة "الاعتدال": متل "مستديرة الدورة"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-03-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1173752-638457419304153560.jpg
Doc-P-1173752-638457419304153560.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شبه أحد النواب في أثناء دردشةٍ مع زملائه في المجلس النيابي مبادرة "كتلة الإعتدال" الرئاسية بـ "مستديرة الدورة" حيث يستمر الدوران من حولها من دون جدوى إن لم يكن لدى سائق الباص النية بالذهاب في إتجاهٍ معين، معتبرا" أن السائق اليوم هو حزب الله الذي لم تعن له المبادرة شيئا" . فمنذ أيام عاد وفد "الإعتدال" الى عين التينة من حيث إنطلق، وبدأ "لفّة جديدة" على مستديرة القوى السياسية.
Advertisement
النائب الذي أبدى أمام زملائه كل الإحترام والتقدير لنواب "كتلة الإعتدال" وجهودهم ، قال ممازحاً : ربما في الجولة العشرين، قد تسفر المبادرة إنتخاب رئيس .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:11 | 2024-03-11
07:00 | 2024-03-11
06:53 | 2024-03-11
06:50 | 2024-03-11
06:38 | 2024-03-11
06:30 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24