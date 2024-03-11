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لبنان

رمضان كريم

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-03-2024 | 02:30
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مع حلول شهر رمضان المبارك هذه السنة بما يحمل معه من آمال بأن يشهد العالم العربي والإسلامي ولبنان غدًا أفضل يعمّ فيه السلام والطمأنينة في غزة المثخنة بالجراح، وأن تكون أيام هذا الشهر الفضيل أيام خير وبركة بما فيها من ابتهالات وصلوات وصوم، حيث تكثر أعمال الرحمة والعطاء المجاني، وحيث تتجلى الفضائل بأبهى صورها، يتمنى "لبنان24" للصائمين الكرام صياما  مقبولًا ومشفوعًا بالخيرات والبركات، آملًا في أن يحلّ عيد الفطر المبارك وقد انقشعت عن سماء لبنان وقطاع غزة  تلك الغيمة السوداء، وأن تسطع شمس الحقيقة، وأن يحميه الله عز وجل من كل الشرور، وأن يتمكن نواب الأمة من انتخاب رئيس  جديد للجمهورية كخطوة أولى على طريق استعادة الحياة لدورتها الطبيعي، ولتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
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رمضان كريم وصيام مقبول.

المصدر: لبنان 24

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