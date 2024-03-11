"الفرنسية أسوأ والاميركية واقعية"..."حزب الله" غير راض

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لا يزال الفرنسيون يعملون ضمن إطار "اللجنة الخماسية" وبموازاة ذلك تنشط باريس بشكل منفرد من اجل ايجاد حل للازمة الداخلية اللبنانية وللجبهة العسكرية المفتوحة بين "حزب الله" واسرائيل جنوب لبنان.وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" غير راض عن الاداء الديبلوماسي الفرنسي مند بداية عملية "طوفان الاقصى" بالرغم من كل التوضيحات التي وصلته بشكل مباشر من باريس والتي اكدت ان فرنسا تعمل لحل النزاع وليست منحازة.وترى المصادر ان الحزب يجد ان الاقتراحات الفرنسية تخدم الاجندة الاسرائيلية بالكامل، حتى انها اسوأ بكثير من الاقتراحات الاميركية الاكثر واقعية والتي تظهر قدرة أكبر على فهم التوازنات والواقع اللبناني.