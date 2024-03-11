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لبنان

النائبان يتواجهان في البلدية "عبر شقيقيهما"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-03-2024 | 03:45
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بالرغم من أن القوى السياسية وخاصةً النيابية منها، تدرك أن لا نية في إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية ، إلا أنها لا تزال تسعى الى حجز مواقع لها في أقضيتها وخاصةً المدن الكبرى ، فكما بات معلوماً منذ سنة أو أكثر أن النائب فريد هيكل الخازن حسم الأمر بترشيح شقيقه الذي يرغب في الخدمة العامة من خلال رئاسة بلدية جونية إذا حالفه الحظ في الدورة المقبلة ، إلا أن الخبر المؤكد الذي بدأ التداول به منذ أسبوع أو أكثر بأن عدوى ترشيح أشقاء النواب وصلت الى النائب نعمة فرام الذي قرر على ما يبدو ترشيح شقيقه الى رئاسة بلدية جونية في الدورة المقبلة، "وما حدا أحسن من حدا"، ختم المصدر.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

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