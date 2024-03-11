مناشير إسرائيلية فوق الوزاني: "يا ابن الجنوب.. والله حرام"

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الاسرائيلي ألقى منذ قليل مناشير فوق منطقة الوزاني من مسيرة.



وجاء في المناشير: "يا ابن الجنوب، "حزب الله" يخاطر في حياتكم وحياة عائلاتكم وبيوتكم، ويدخل عناصره ومخازن السلاح لمناطق سكنكم. من ساحة بيتك عحساب عيلتك والله حرام".

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