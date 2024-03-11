رسالة إسرائيلية جديدة لنصرالله.. هذا مضمونها

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيلي أطلق رسالة جديدة باتجاه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وذلك إثر إعلانه يوم الأحد، إنهاء تمرينٍ على إمداد مُتعدد الأذرع تحت النيران، وذلك في إطار الإستعداد للحرب ضد "حزب الله" في لبنان.

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وتأتي تلك التدريبات العسكرية بعد أن قال قائد القيادة الشمالية، اللواء أوري غوردين، قبل يومين، إن الجيش الإسرائيلي يعزز استعداده لشن هجوم في لبنان، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وقال التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنهُ في إطار التمرين الذي نفذه الجيش الإسرائيلي، فقد تدرّبت القوات على نقل المعدات والمياه والوقود وأنواع الذخيرة خلال الطوارئ إلى القوات المناوِرة التي تخوض القتال على الجبهة الشمالية.

ولفتت الصحيفة إلى أن "التمرين شمل تحميل معدات حملتها طائرات سلاح الجو وإفراغها، وأيضاً نقل المعدات بواسطة مركبات على الأرض".

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن التمرين أجري الأسبوع الماضي بقيادة شعبة التكنولوجيا واللوجستيات، وبالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية والقوات الجوية ووحدات أخرى في الذراع البرّي.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه منذ اندلاع الحرب يوم 7 تشرين الأول الماضي، أجريَت 7 عملياتٍ لنقل الإمدادات اللوجتسية من الجو، وتم خلالها نقل 110 أطنان من الإمدادات إلى القوات في غزة.