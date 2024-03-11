Advertisement

لبنان

هل عادت الجبهة الى "الاستقرار" بعد زيارة هوكشتاين؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
11-03-2024 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1173798-638457506092804325.jpg
Doc-P-1173798-638457506092804325.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منذ زيارة مبعوث الرئيس الاميركي آموس هوكشتاين الى تل ابيب وبيروت عادت الجبهة المشتعلة بين "حزب الله" واسرائيل في جنوب لبنان الى الستاتيكو القديم، اي الى قواعد الاشتباك المفروضة منذ السابع من تشرين ، ولم تعد مساحة الاشتباك بين الطرفين تتوسع كما ظهر في الاسابيع الاخيرة حيث كان التدحرج الى حرب شاملة قاب قوسين او ادنى بسبب ارتفاع احتمال حصول خطأ كبير غير محسوب على جانبي الحدود.
Advertisement

توقفت اسرائيل الى حد شبه كامل عن استهداف مناطق شمال الليطاني اذ تتركز الاشتباكات والاستهدافات عند القرى والبلدات الحدودية كما توقفت عمليات الاغتيال التي كانت تستهدف كوادر من "حزب الله" شمال النهر، في المقابل توقف الحزب عن استهداف المستوطنات البعيدة نسبيا عن الحافة الأمامية بعد ان كان القصف قد اقترب من مدينة نهاريا في عمق الجليل والتي سيشكل استهدافها نقلة نوعية في مستوى المعركة.

عادت المعارك الى المرحلة الاولى من دون ان يعني ذلك تراجعا في التصعيد، فحجم الضربات وكثافتها لا يزال متفاوتا بين يوم وآخر غير ان الامر لا يشكل خطرا بتدهور الاوضاع نحو حرب شاملة ما دامت اسرائيل تراعي مسألة توسيع دائرة القصف والاستهدافات لتطال مناطق لبنانية في عميق الجنوب او ربما البقاع كما حصل في الاسابيع الاخيرة وكاد يشعل الجبهات بشكل كبير.

لكن الاستقرار في مستوى المعركة في الجنوب والذي قد يكون عائدا الى الضغط الذي قام به هوكشتاين على تل ابيب لتجنب معركة كبرى، من الممكن الا يستمر خصوصا ان الساحات الاخرى التي تساند غزة من العراق الى اليمين بدأت قبل أيام عمليات تصعيد غير مسبوقة في المعركة تمهيدا لشهر رمضان الذي قد يشهد نوع مختلف من المعارك والاستهدافات وهذا ما سينعكس على الجبهة اللبنانية الملتزمة بشكل كبير دعم جبهة حركة حماس في غزة.

مع بداية شهر رمضان، يبدو ان فرص التسوية في غزة والوصول الى وقف اطلاق نار تتراجع ما سيفتح الباب امام تصعيد شعبي في الضفة الغربية والقدس المحتلة اضافة الى اعادة تحريك الشوارع العربية ليلاً، وفي حال حصول هذا الامر فإن الجبهات العسكرية ستلاقي الشارع لاحداث ضغط شامل سياسي وشعبي وعسكري تجد فيه الولايات المتحدة الاميركية حجة جدية لفرض قراراها بوقف التصعيد على الحكومة الاسرائيلية.

قد يرفع "حزب الله" مستوى المعركة في الجنوب من دون الذهاب الى استهدافات عميقة منعا لقيام اسرائيل بالامر نفسه خصوصا انه لا يريد حتى اللحظة ان يدخل لبنان ككل في الحرب الشاملة، لكن الضغط الاميركي الفعال في الايام الماضية قد يكون مرتبطا بالهدنة والسعي اليها وهذا ما يجعل امكانية عودة التدهور كبيرة بالتوازي مع سقوط احتمالات التوصل الى هدنة او تسوية او وقف لاطلاق النار. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2024-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:36 | 2024-03-11
10:27 | 2024-03-11
10:13 | 2024-03-11
09:51 | 2024-03-11
09:51 | 2024-03-11
09:46 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24