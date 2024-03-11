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لبنان

مداهمة في حيّ الشراونة... توقيف سوريين وضبط ممنوعات

Lebanon 24
11-03-2024 | 04:58
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نفذت قوة من الجيش عملية دهم خاطفة لمنزل أحد المطلوبين في حي الشراونة في بعلبك، ومنها منزل المدعو ح.ر.ج الذي لم تعثر عليه، وتمكنت من توقيف سوريين  يشغلهم احد كبار المطلوبين بتهمة تجارة المخدرات وغيرها من الأعمال الجرمية، كما تم ضبط كمية من الممنوعات والأسلحة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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