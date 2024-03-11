لدعم الصندوق الاجتماعي في " اوتيل ديو".. مساعدة من "جمعية اعضاء جوقة الشرف"

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تابعت " جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان "Légion d’honneur تقديم مساعدات الى المؤسسات الانسانية والصحية في لبنان . وفي هذا الاطار سلمت الجمعية مساعدة مالية الى مستشفى "اوتيل ديو " لدعم الصندوق الاجتماعي في المستشفى الذي يُعنى بالمرضى الذين لا سند لهم.حضر التسليم رئيس مجلس ادارة اوتيل ديو الاب البروفسور سليم دكاش والمدير العام للمستشفى نسيب نصر ، ورئيس جمعية اعضاء جوقة الشرف السفير خليل كرم ونائب الرئيس الوزير السابق موريس صحناوي والامين العام رفيق شلالا وامين الصندوق الدكتور كامل مهنا وعضوا الهيئة الادارية السيدة ميريم انطاكي والاميرال منير رحيّم وامين سر الجمعية المحامي بلال فهدا .والقى السفير كرم كلمة اعتبر فيها ان دعم الصندوق الاجتماعي في مستشفى "اوتيل ديو" هو خطوة رمزية للمساهمة في ما يقدمه هذا الصندوق من مساعدات لتأمين الاستشفاء للذين يعانون من اوضاع اقتصادية واحتماعية صعبة زادت نتيجة الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان منذ سنوات . ورد الاب دكاش شاكرا الجمعية على لفتتها السنوية مؤكدا ان الصندوق الاجتماعي في اوتيل ديو ضاعف مساعداته ودعمه للمرضى المحتاجين لاسيما وانه لا يميز بين مريض وآخر بل هو يقدم الاعتبارات الانسانية والظروف الاجتماعية على ما عداها . ولفت الى ان المستشفى يقدم الرعاية الاستشفائية لاكثر من ٢٠ في المئة من اللبنانيين . بدوره اشار المدير العام نصر الى ان دعم الصندوق الاجتماعي ل" اوتيل ديو " سيعزز قدرة الصندوق على زيادة مساعداته الاستشفائية للمرضى المحتاجين .