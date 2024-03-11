Advertisement

لبنان

سلام استقبل وفدًا من الهيئة الادارية لاتحاد العائلات البيروتية

Lebanon 24
11-03-2024 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1173821-638457535000622826.jpg
Doc-P-1173821-638457535000622826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس الحكومة السابق تمام سلام في المصيطبة وفدًا من الهيئة الادارية لاتحاد العائلات البيروتية برئاسة رئيس الاتحاد السيد محي الدين كشلي وجرى عرض لأوضاع المدينة وعائلاتها، وقدم الوفد للرئيس سلام دعوة لحضور الافطار الرمضاني للاتحاد. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دريان تسلم من عيتاني نسخة عن مقترحات الرؤساء السابقين لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية لحل مشكلة الاستشفاء
lebanon 24
11/03/2024 13:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل استقبل وفداً من الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً
lebanon 24
11/03/2024 13:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفير الكولومبي ووفدًا من رابطة النواب السابقين
lebanon 24
11/03/2024 13:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان استقبل سفيرة الارجنتين ووفد الاتحاد العمالي العام
lebanon 24
11/03/2024 13:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24

استقبل

وفدًا

الهيئة

الادارية

لاتحاد

العائلات

البيروتية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:11 | 2024-03-11
07:00 | 2024-03-11
06:53 | 2024-03-11
06:50 | 2024-03-11
06:38 | 2024-03-11
06:30 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24