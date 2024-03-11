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لبنان
سلام استقبل وفدًا من الهيئة الادارية لاتحاد العائلات البيروتية
Lebanon 24
11-03-2024
|
05:29
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استقبل رئيس الحكومة السابق تمام سلام في المصيطبة وفدًا من الهيئة الادارية لاتحاد العائلات البيروتية برئاسة رئيس الاتحاد السيد محي الدين كشلي وجرى عرض لأوضاع المدينة وعائلاتها، وقدم الوفد للرئيس سلام دعوة لحضور الافطار الرمضاني للاتحاد.
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