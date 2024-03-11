سلام استقبل وفدًا من الهيئة الادارية لاتحاد العائلات البيروتية

استقبل رئيس الحكومة السابق تمام سلام في المصيطبة وفدًا من الهيئة الادارية لاتحاد العائلات البيروتية برئاسة رئيس الاتحاد السيد محي الدين كشلي وجرى عرض لأوضاع المدينة وعائلاتها، وقدم الوفد للرئيس سلام دعوة لحضور الافطار الرمضاني للاتحاد.

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