مياه بيروت وضعت جداول إصدارات 2024 قيد التحصيل

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دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2024 وما قبل، بواسطة:الجباة المختصين.صناديق دوائر التوزيعآلات الدفع الالكتروني POS MACHINEالموجودة لدى دوائر التوزيعمراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMTواعتذرت حاليا من مشتركيها عن امكان تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الالكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد.وأشارت إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2023 وما قبله بنسبة (85%).2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2024 لفترة أقصاها كانون الأول 2026.3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2026.4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:- (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.- (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).6-تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).7 -تقسيط بدلات العام 2024 لمن يرغب من المشتركين التي أصبحت على 11 قسطا مفصلة على الشكل التالي:القسط الشرحالأول يستحق قبل نهاية شهر آذار من العام 2024الثاني يستحق قبل نهاية شهر نيسان من العام 2024الثالث يستحق قبل نهاية شهر أيار من العام 2024الرابع يستحق قبل نهاية شهر حزيران من العام 2024الخامس يستحق قبل نهاية شهر تموز من العام 2024السادس يستحق قبل نهاية شهر آب من العام 2024السابع يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2024الثامن يستحق قبل نهاية تشرين الأول من العام 2024التاسع يستحق قبل نهاية تشرين الثاني من العام 2024العاشر يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2024واعتبرت أن هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.