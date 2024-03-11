ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ... هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

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يؤثر على لبنان استقرار جوي تام يستمرعدة ايام، ويترافق مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة يومي الاربعاء والخميس.وفي تفاصيل طقس اليوم:- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و٢٠ ساحلا وبين ٢ و١٤ بقاعاً وبين ٦ و١٢ على الـ ١٠٠٠- الجوّ : مشمس- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و٨٠ ٪؜- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa- الانقشاع : جيد- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:الثلاثاء: مستقر ومشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و٢٤ ساحلا وبين ٦ و٢٢ بقاعاً وبين ٨ و١٩ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.الاربعاء: مستقر دافئ ومغبر فيما يتخلل الجو سحب عالية، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و٢٧ ساحلا وبين ٧ و٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و٢٣ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.