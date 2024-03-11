Advertisement

لبنان

ميقاتي التقى دريان: نتابع الإتصالات محلياً ودولياً لإبعاد الحرب عن لبنان

Lebanon 24
11-03-2024 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1173826-638457545634457805.jpg
Doc-P-1173826-638457545634457805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دار الفتوى في حضور مدراء المرافق التابعة لدار الفتوى.
Advertisement
 
وقال رئيس الحكومة بعد اللقاء: "جرياً على العادة كل عام، ومع بداية شهر رمضان المبارك ، أن أقوم بزيارة لدار الفتوى وأن اتقدم بالتهاني والتمنيات لصاحب السماحة وأصحاب الفضيلة ومنهم الى جميع المسلمين خصوصا واللبنانيين عموما، بأن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة وسلام وعافية  وراحة البال لجميع اللبنانيين. وفي خلال اللقاء تطرقنا الى الاوصاع العامة، وكان حديث عن كل الاوضاع التي نمر بها في هذه الأوقات".
وعن المخاوف من عدوان اسرائيلي واسع على لبنان، قال: "نحن نتابع الاتصالات مع جميع المعنيين محلياً ودولياً، لابعاد الحرب عن لبنان على الرغم من كل ما اصيب به وطننا  حتى الان ، لا سيما لجهة عدد الشهداء الذين نوجه التحية لارواحهم، وباذن الله فإن الامور لن تتطور أكثر من ذلك".
وعن التوقعات بانتخاب رئيس  الجمهورية قريباً، قال: "أتمنى أن تجري الانتخابات في اسرع وقت ممكن، واليوم قبل الغد، لان الانتخاب ضروري لكي تستقيم المؤسسات الدستورية وتبدأ ورشة الاصلاح المطلوبة. انتخاب الرئيس ليس نهاية المطاف، بل هو بداية امل من اجل الاصلاح والحل في البلد".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2024-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:36 | 2024-03-11
10:27 | 2024-03-11
10:13 | 2024-03-11
09:51 | 2024-03-11
09:51 | 2024-03-11
09:46 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24