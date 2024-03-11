ميقاتي التقى دريان: نتابع الإتصالات محلياً ودولياً لإبعاد الحرب عن لبنان

إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دار الفتوى في حضور مدراء المرافق التابعة لدار الفتوى. Advertisement

وقال رئيس الحكومة بعد اللقاء: "جرياً على العادة كل عام، ومع بداية شهر رمضان المبارك ، أن أقوم بزيارة لدار الفتوى وأن اتقدم بالتهاني والتمنيات لصاحب السماحة وأصحاب الفضيلة ومنهم الى جميع المسلمين خصوصا واللبنانيين عموما، بأن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة وسلام وعافية وراحة البال لجميع اللبنانيين. وفي خلال اللقاء تطرقنا الى الاوصاع العامة، وكان حديث عن كل الاوضاع التي نمر بها في هذه الأوقات".

وعن المخاوف من عدوان اسرائيلي واسع على لبنان، قال: "نحن نتابع الاتصالات مع جميع المعنيين محلياً ودولياً، لابعاد الحرب عن لبنان على الرغم من كل ما اصيب به وطننا حتى الان ، لا سيما لجهة عدد الشهداء الذين نوجه التحية لارواحهم، وباذن الله فإن الامور لن تتطور أكثر من ذلك".

وعن التوقعات بانتخاب رئيس الجمهورية قريباً، قال: "أتمنى أن تجري الانتخابات في اسرع وقت ممكن، واليوم قبل الغد، لان الانتخاب ضروري لكي تستقيم المؤسسات الدستورية وتبدأ ورشة الاصلاح المطلوبة. انتخاب الرئيس ليس نهاية المطاف، بل هو بداية امل من اجل الاصلاح والحل في البلد".