غارة اسرائيلية تستهدف منزلاً في الجبين

شن الطيران الحربي الاسرائيلي، اليوم الاثنين، غارة استهدفت اطراف بلدة الجبين.



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وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور بان الغارة التي شنها العدو الاسرائيلي على بلدة الجبين استهدفت منزلاً.