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لبنان

غارة اسرائيلية تستهدف منزلاً في الجبين

Lebanon 24
11-03-2024 | 05:45
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شن الطيران الحربي الاسرائيلي، اليوم الاثنين، غارة استهدفت اطراف بلدة الجبين.
 
 
وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور بان الغارة التي شنها العدو الاسرائيلي على بلدة الجبين استهدفت منزلاً.
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