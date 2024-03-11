"الحزب" يستهدف موقع جل العلام

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان الاتي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:25 من صباح يوم ‏الاثنين 11-03-2024 ‏موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة".‏‏

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