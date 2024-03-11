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لبنان
صباح اليوم... "الحزب" شنّ هجوماً جويّاً على موقع إسرائيليّ جديد
Lebanon 24
11-03-2024
|
06:03
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أعلن "حزب الله" أنّه شنّ صباح اليوم، هجوماً جوياً بأربع مسيّرات إنقضاضية، على مقرّ الدفاع الجويّ والصاروخيّ، في ثكنة كيلع.
وأشار "الحزب" إلى أنّ "المسيّرات أصابت أهدافها بدقة".
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