صباح اليوم... "الحزب" شنّ هجوماً جويّاً على موقع إسرائيليّ جديد

أعلن "حزب الله" أنّه شنّ صباح اليوم، هجوماً جوياً بأربع مسيّرات إنقضاضية، على مقرّ الدفاع الجويّ والصاروخيّ، في ثكنة كيلع.

وأشار "الحزب" إلى أنّ "المسيّرات أصابت أهدافها بدقة".