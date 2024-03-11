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لبنان

انطلق من لبنان... مركب تعطّل في عرض البحر وهذا عدد الأشخاص على متنه

Lebanon 24
11-03-2024 | 06:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوّات البحرية في الجيش، أنقذت 20 شخصاً يحملون الجنسيّة السوريّة، كانوا على متن مركب تعطّل في عرض البحر.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ المركب انطلق من شمال لبنان باتّجاه قبرص، وعمل الجيش على سحبه.
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وعُلم أنّ جميع الأشخاص بصحة جيّدة.
 
 
 
وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 11 /3 /2024 ، لدى توافر معلومات عن تعرّض مركب للغرق قبالة شاطىء مدينة طرابلس أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ 20 سوريًّا بينهم نساء كانوا على متنه.
وقد عمل الجيش على مساعفتهم بمساعدة عناصر من الصليب الأحمر اللبناني والمنظمة العالمية للهجرة (IOM)، ونقْل المركب إلى الشاطىء.
 
 
 
 
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