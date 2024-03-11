ابي رميا هنأ بشهر رمضان: لبداية أمل جديد للبناننا الحبيب

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كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة "إكس" :"مع بداية شهر رمضان الكريم كل التمنيات ان تشكّل هذه المحطة بداية أمل جديد للبناننا الحبيب وحياة أفضل للمواطنين الذين يعانون وبخاصة ابناء الجنوب الذين يعيشون في ظروف قاسية وخطر داهم على حياتهم وممتلكاتهم".وأضاف: "للّبنانيين جميعاً والمسلمين بخاصة، اتمنى الخير واليمن والبركات، وأن يمنّ على لبنان بالأمن والاستقرار".