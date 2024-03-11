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لبنان

مواطن يتعرّض لحادث أليم... إليكم ما حدث معه في الشياح

Lebanon 24
11-03-2024 | 06:53
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نقل عناصر من الدفاع المدني مصاباً الى مستشفى الحياة أصيب جراء تعرضه لحادث صدم وقع عبر دراجة نارية في الشياح - ضاحية بيروت الجنوبية.
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