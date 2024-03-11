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لبنان

عُطل رسمية جديدة وإقفالٌ عام في لبنان.. إليكم المواعيد

Lebanon 24
11-03-2024 | 07:35
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أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، مذكرة إدارية تقضي بإقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد بشارة السيدة مريم العذراء، وبمناسبة الجمعة العظيمة وإثنين الفصح المجيد لدى الطوائف الكاثوليكية.
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 وجاء في المذكرة النص التالي:
 
إستناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته الذي يُحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الإثنين 25 آذار 2024 بمناسبة عيد بشارة السيدة مريم العذراء ويوم الجمعة الواقع فيه 29 آذار 2024 بمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف الكاثوليكية.
 
كذلك، تُقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الإثنين الواقع فيه 1 نيسان 2024 بمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف الكاثوليكية.
 
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