Advertisement

لبنان

سقوط مسيّرة إسرائيلية في خراج هذه البلدة.. ماذا حصل لها؟

Lebanon 24
11-03-2024 | 07:49
A-
A+
Doc-P-1173874-638457619546211595.jpg
Doc-P-1173874-638457619546211595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بسقوط مسيّرة إسرائيلية جرّاء عطل فني في خراج بلدة حلتا قضاء حاصبيا.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائلي يستهدف منطقة الخريبة وراشيا الفخار - خراج الهبارية واطراف حلتا - كفرحمام وكفرشوبا - قضاء حاصبيا
lebanon 24
11/03/2024 16:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة
lebanon 24
11/03/2024 16:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مسيّرة اسرائيليّة من نوع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة على علو متوسط
lebanon 24
11/03/2024 16:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة تاركا خلفه سحب كثيفة من الدخان الابيض
lebanon 24
11/03/2024 16:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24

حاصبيا

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2024-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:36 | 2024-03-11
10:27 | 2024-03-11
10:13 | 2024-03-11
09:51 | 2024-03-11
09:51 | 2024-03-11
09:46 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24