لقاءات عديدة.. ميقاتي اجتمع مع الأبيض وعون وسفير لبنان في الفاتيكان

اجتمع الرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الصحة فراس الأبيض في السرايا اليوم.

وقال الأبيض بعد الإجتماع: "وضعت دولة الرئيس في أجواء الزيارة التي قمت بها الأسبوع الفائت الى فرنسا وكانت طويلة وتخللها 24 لقاء مختلفاً مع مسؤولين متعددين، وكان الهدف الأساسي كيفية دعم القطاع الصحي في لبنان. أهم محطات الزيارة كانت اللقاء مع وزير الصحة الفرنسي حيث هنالك اتفاق تعاون بين وزارتي الصحة في لبنان وفرنسا، واستعرضنا المشاريع المتعددة فهناك أكثر من 12 مشروعا مشتركا لدعم النظام الصحي في لبنان وتشمل عدة مواضيع منها السرطان والمشاركة بين المؤسسات الفرنسية كمؤسسات اينكا أو معهد كوري - غوستاف روسي مع وزارة الصحة في الخطة الوطنية للسرطان" التي أطلقت في شهر تموز عام 2023 وكذلك مندرجاتها بما يتعلق بالعناية التلطيفية أو العناية التكميلية أو الوقاية عبر مشاريع مكافحة الدخان وغيرها".

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أضاف: "كانت هناك دعوة لوزير الصحة الفرنسي لزيارة لبنان بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لهذه الخطة، وتوقيع اتفاق إطار للنعاون، وقد وعد بتلبيتها ان شاء الله".

وتابع: "كانت لنا لقاءات أخرى مع عدة مؤسسات فرنسية بهدف زيادة الحوكمة ورفع قدرات الطاقات الادارية وخاصة المستشفيات الحكومية، وهناك مشاريع مشتركة ستوقع قريباً لرفع جهوزية هذه الكوادر وأداء المستشفيات الحكومية بشكل خاص، كما كانت هناك زيارة مهمة لمعهد باستور، ولدينا تعاون معه بخصوص المختبر المركزي الذي نعمل لافتتاحه قريباً حيث بدأت المعدات تصل إلى لبنان وبدأ تجهيزه".

وأشار إلى لقاء أيضاً عقد مع الوكالة الفرنسية للتنمية التي تمول مشاريع في لبنان بما يزيد عن 35 مليون يورو، وكان هناك عرض لهذه المشاريع والحديث عن مشاريع إضافية لدعم الخدمات التي تقدم في وزارة الصحة أكان في مراكز الرعاية الصحية الأولية، برنامج الصحة العقلية أو بعض المستشفيات الحكومية، أو بعض البرامج التي تتم في الوزارة.

وأعلن: "تطرق الحديث بشكل عام إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان أكان في ما يخص العدوان الذي يتعرض له في الجنوب، واستعدادات وزارة الصحة في حال حصلت زيادة في الأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل، وكيف يمكننا الاستعداد أكثر لمواجهة هذه الظروف. وعرضنا كذلك موضوع النازحين الذي يشكل ضغطا كبيرا على لبنان، وكان هنالك تشديد من وزارة الصحة على الاعباء الكبيرة التي يتحملها لبنان نتيجة لاستضافته هذا العدد الكبير جدا من النازحين، وكل الشرائع والاتفاقات الدولية تقول بأن هذه مسؤولية مشتركة، وللمجتمع الدولي مسؤوليات تجاه لبنان والمجتمعات المضيفة والنازحين، حتى لا تكون كل المسؤوليات ملقاة على لبنان".

وتابع: "إن خلاصة هذه الاجتماعات هي أن فرنسا تقف الى جانب لبنان والقطاع الصحي فيه، ونحن نعمل ان شاء الله لاستكمال المشاريع القائمة واقامة مشاريع جديدة أيضاً".



النائب عون

واستقبل رئيس الحكومة النائب نجاة عون التي قالت انها تابعت مع الرئيس ميقاتي الموضوع المتعلق بقطع الاشجار وإمكان اصداره تعميما للحد من هذه الكارثة البيئية.



سفير لبنان في الفاتيكان



واستقبل الرئيس ميقاتي سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن.



ضيوف خادم الحرمين الشريفين

وإستقبل رئيس الحكومة، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، "ضيوف خادم الحرمين الشريفين".

وفي خلال اللقاء، هنأ رئيس الحكومة أعضاء الوفد بعودتهم سالمين بعد أداء مناسك العمرة، متوجهاً بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود على الإستضافة الكريمة، وعلى ما تبذله المملكة من جهود ورعاية كريمة كانت وما زالت متألقة في كل ميدان واستحقاق ومناسبة.



دار الأيتام الإسلامية

والتقى الرئيس ميقاتي وفداً من عمدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية – دار الأيتام الإسلامية برئاسة عارف اليافي.

ووجه الوفد دعوة للرئيس ميقاتي لرعايته الإفطار السنوي للمؤسسة الذي سيقام في 26 آذار في مركز واجهة بيروت البحرية "البيال سابقا".



إتحاد العائلات البيروتية

كما استقبل وفداً من "اتحاد العائلات البيروتية" برئاسة محيي الدين كشلي ووجّه الوفد دعوة للرئيس ميقاتي لرعاية إفطار الاتحاد الذي سيقام في فندق فينيسيا الاثنين يوم 18 آذار الجاري.

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صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:

اللقاء مع الأبيض:

اللقاء مع عون:

اللقاء مع سفير لبنان في الفاتيكان:

اللقاء مع ضيوف خادم الحرمين الشريفين: