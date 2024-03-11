بري عرض الأوضاع العامة مع أبو الحسن

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن.



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واستقبل بري رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت. وخلال اللقاء، تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤونا تشريعية.واستقبل بري رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت.