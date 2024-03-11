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لبنان
بوحبيب: لبنان يبحث عن استقرار الحدود
Lebanon 24
11-03-2024
|
09:30
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اشار وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب، الى أن "لبنان يبحث عن استقرار الحدود، والهدوء المستدام من خلال تطبيق متكامل للقرار ١٧٠١".
وخلال لقائه سفير تركيا علي باريش أولوصوي، تحدث بوحبيب عن موضوع النزوح السوري، مؤكداً أنه "لا يمكن ترك الوضع في سوريا على ما هو عليه لأن ذلك يضر بمصالح الجميع"، معتبرا إن "تعاون المجتمع الدولي لا يزال غير كاف لإيجاد حل لأزمة النزوح".
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وهنأ بوحبيب سفير تركيا بنجاح مؤتمر أنطاليا بنسخته الثالثة.
كما التقى وزير الخارجية رئيس مجلس الإقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، الذي اطلعه على أجواء تحضيرات مؤتمر الإقتصاد الإغترابي.
إلى ذلك، استقبل بوحبيب، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، الذي أطلعه على مشاريع المصرف الحالية وخطته المستقبلية لا سيما في اتجاه الخارج.
وشارك في اللقاء عضو مجلس إدارة مصرف الإسكان توفيق ناجي والمستشار القانوني للمصرف مالك إرسلان.
وقال حبيب، بعد اللقاء:"عرضنا على معالي الوزير خطة مصرف الإسكان في مجال الاستحصال على القروض من الصناديق العربية، ولا سيما من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقره الكويت. وتمنينا على وزير الخارجية دعمنا في الحصول على قرض من الصندوق القطري وقرض من الصندوق الكويتي، وكذلك من الصندوق السعودي من أجل تعزيز موارد المصرف بهدف تأمين استمرارية القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، خصوصا بعد حصولنا على قرض الصندوق العربي والسعي في اتجاه صندوق أبو ظبي للحصول على قرض جديد لمصرف الإسكان".
ونقل حبيب عن الوزير بو حبيب دعمه "جهود مصرف الإسكان لتأمين مسكن للبنانيين في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد".
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