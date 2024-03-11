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لبنان

بوصعب استقبل السفير الفرنسي.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
11-03-2024 | 08:32
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم، سفير فرنسا في لبنان السيد هيرفي ماغرو.
 
 
وخلال اللقاء، بحث الجانبان في آخر المستجدات على الساحة الداخلية وتطورات الأحداث في الجنوب اللبناني. 
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كما تطرق الى الملف الرئاسي والى جهود اللجنة الخماسية في هذا السياق.
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