بوصعب استقبل السفير الفرنسي.. وهذا ما تم بحثه

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم، سفير فرنسا في لبنان السيد هيرفي ماغرو.



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كما تطرق الى الملف الرئاسي والى جهود اللجنة الخماسية في هذا السياق. وخلال اللقاء، بحث الجانبان في آخر المستجدات على الساحة الداخلية وتطورات الأحداث في الجنوب اللبناني.كما تطرق الى الملف الرئاسي والى جهود اللجنة الخماسية في هذا السياق.