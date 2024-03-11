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لبنان

خوفاً من ضربة قويّة قد يُنفّذها "حزب الله".. هذا ما تُعدّه إسرائيل

Lebanon 24
11-03-2024 | 09:30
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ صحيفة "إسرائيل هيوم" كشفت أنّ "إسرائيل" تهدف إلى إنجاز ميناء لها في قبرص خلال 60 يوماً، لفتح طريق إمداد آخر لها في حال قصف "حزب الله" ميناء حيفا".

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، غادر وفد من وزارة المواصلات الإسرائيلية إلى قبرص، بهدف دراسة مسألة بناء الميناء، كردّ على سيناريوهات أمنية مختلفة، ووفقاً لتقديرات الوزارة، تبلغ تكلفة الميناء مئات الملايين.
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وفي التفاصيل، فإنّ الميناء في لارنكا ستشغّله إسرائيل، وسيعهد بعمليات التفتيش الأمني إلى شركات فرعية إسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن الهدف الرئيسي لبناء المرفأ، خلافاً لتقارير مختلفة، ليس نقل المساعدات إلى غزة، بل كاستجابة لوضع يتعطل فيه ميناء حيفا في حالة "حرب مع حزب الله".

وتحدثت الصحيفة أيضاً عن "استعدادات شاملة مشتركة بين الوزارات"، تهدف إلى إعداد إسرائيل لحرب من الشمال، وفي هذه الحالة قد يشكل ميناء لارنكا حاجة ملحة لها، من أجل منع وضع يتمّ فيه عزلها تجارياً، وقطعها عن الإمداد خلال الحرب. (الميادين)
 
 
 

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