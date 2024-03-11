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لبنان

بالصورة.. منزل يحترق في برمانا

Lebanon 24
11-03-2024 | 09:22
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اخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل منزل في برمانا-المتن.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
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