حادثة مُؤلمة في منطقة لبنانيّة... ما حصل مع 3 أشخاص مُحزن جدّاً

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة 3 أشخاص بعد غرقهم في بركة زراعية لجمع المياه في تل عمارة ـ رياق.

وعُلم أنّ الضحايا هم 3 أولاد سوريين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 سنة.