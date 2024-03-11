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لبنان

حادثة مُؤلمة في منطقة لبنانيّة... ما حصل مع 3 أشخاص مُحزن جدّاً

Lebanon 24
11-03-2024 | 09:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة 3 أشخاص بعد غرقهم في بركة زراعية لجمع المياه في تل عمارة ـ رياق.
 
 
وعُلم أنّ الضحايا هم 3 أولاد سوريين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 سنة.
 
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غرق

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