حزب الله شيع الشهداء من عائلة مرجي في بليدا

شيع حزب الله في بلدة بليدا الحدودية المتاخمة لفلسطين المحتلة، الشهداء على طريق القدس جعفر علي مرجي (رضوان)، وعلي جعفر مرجي (أبو جعفر)، وحسن جعفر مرجي (باقر) وشهيدة الغدر الإسرائيلي أحلام حسن فقيه مرجي، وذلك في مسيرة حاشدة، شارك فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي ومسؤول منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله" عبد الله ناصر وعلماء دين وشخصيات وفاعليات وعوائل شهداء وحشد من جمهور المقاومة.

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