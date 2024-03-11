Advertisement

لبنان

ممنوع المرور داخل نفق المطار غداً.. ما السبب؟

Lebanon 24
11-03-2024 | 09:44
A-
A+
Doc-P-1173914-638457690427486922.jpg
Doc-P-1173914-638457690427486922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: 

بناءً على قرار محافظ جبل لبنان، وبسبب أعمال صيانة وإصلاح أعطال الإنارة في داخل أنفاق المطار – "الكوكّودي" (النّفق الشرقي / باتّجاه بيروت) من قِبل إحدى الشّركات المتعهّدة، سيتم منع مرور الآليات في داخل النّفق المذكور، اعتباراً من السّاعة 19:00 من يوم الثلاثاء 12-3-2024، ولغاية السّاعة الخامسة من صباح اليوم التّالي. وسيتم تحويل السيّر عن النّفق المذكور، باتّجاه أوتوستراد الأوزاعي والشّويفات.
Advertisement

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، حفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2024-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2024-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2024-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:46 | 2024-03-11
13:18 | 2024-03-11
13:15 | 2024-03-11
12:58 | 2024-03-11
12:35 | 2024-03-11
12:29 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24