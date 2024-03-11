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لبنان

هذا ما بحثته الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة في جلستها اليوم

Lebanon 24
11-03-2024 | 09:51
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عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس اقتراح القانون المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة او البطاقة الصحية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور النواب الاعضاء.
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وبعد الجلسة، قال النائب عبدالله: "اللجنة تابعت درس هذا الاقتراح، وكان هناك عدد من الاقتراحات تقدم بها الزملاء النواب، وبحثنا في موضوع الهيئة التي ستشكل اضافة الى المهام التقريرية والتنفيذية. ونتمنى ان نسرع في درس هذا الاقتراح المهم وانجازه في أسرع وقت نظرا لاهميته للمواطنين اللبنانيين".
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