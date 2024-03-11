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لبنان
هل من جلسة قريبة لمجلس الوزراء؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
11-03-2024
|
10:27
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علم "لبنان 24" ان الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستعقد الثلاثاء المقبل في التاسع عشر من الجاري، وستوجه الدعوة بشكل رسمي في حال تبين ان النصاب الوزاري مؤمن.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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