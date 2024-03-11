هل من جلسة قريبة لمجلس الوزراء؟

علم "لبنان 24" ان الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستعقد الثلاثاء المقبل في التاسع عشر من الجاري، وستوجه الدعوة بشكل رسمي في حال تبين ان النصاب الوزاري مؤمن.

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