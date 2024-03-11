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لبنان

فرنجيه استقبل في بنشعي السفيرة الأميركية.. ماذا بحث معها؟

Lebanon 24
11-03-2024 | 11:02
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استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، السفيرة الأميركية الجديدة في لبنان ليزا جونسون، يرافقها مستشار الشوؤن السياسية والإقتصادية جايمي أوماليا وفادي حافظ، في زيارة تعارف بعد توليها مهامها كسفيرة لبلادها في لبنان.
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وحضر اللقاء الوزير السابق روني عريجي والدكتور جون بطرس.


وكانت الزيارة، مناسبة لمناقشة الأوضاع السياسية العامة والمستجدات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.
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