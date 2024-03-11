قائد الجيش بحث في الوضع في الجنوب مع لازارو

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير البنغالي في لبنان Air Vice Marshal Javed Tanveer Khan، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كما استقبل قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء Aroldo Lázaro، وتناول البحث التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل في ظل الوضع الراهن في الجنوب.

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