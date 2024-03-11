حادث سير مروّع... سيارة اصطدمت بأحد المباني واستقرّت على الشرفة!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سيارة انحرفت عن مسارها، واصطدمت بمبنى، حيث استقرّت على إحدى الشرفات في الطابق الأوّل، عند مفرق الريغالو في زغرتا.

واقتصرت الأضرار على الماديّات.