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لبنان

حادث سير مروّع... سيارة اصطدمت بأحد المباني واستقرّت على الشرفة!

Lebanon 24
11-03-2024 | 11:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سيارة انحرفت عن مسارها، واصطدمت بمبنى، حيث استقرّت على إحدى الشرفات في الطابق الأوّل، عند مفرق الريغالو في زغرتا.
 
واقتصرت الأضرار على الماديّات.
 
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