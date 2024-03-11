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لبنان

برعاية وزير العدل وبدعم عبود.. تجديد دائرة تنفيذ طرابلس

Lebanon 24
11-03-2024 | 11:25
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 في إطار إبقاء المحاكم في خدمة القانون وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وبرعاية وزير العدل القاضي هنري الخوري، ودعم من رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وحسن إدارة الرئيسة الأولى الاستئنافية في الشمال القاضية سنية السبع، تمّ تجديد دائرة تنفيذ طرابلس وتنظيم أرشيف خاص بالدائرة منذ عام ٢٠٠٠.
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كما تم تنظيم الملفات بتبويب سنوي، وقد وضعت خطة جديدة عبر تنظيم عمل كل موظف، وفقا لاختصاص محدد، مما جعل المراجعة في المعاملات أسهل. وتم أيضا حصر الوصول إلى ملفات الدائرة فقط بالموظفين المعنيين، وفقا لاختصاصهم، وذلك منعا من ضياع أي معاملة تنفيذية.

وفي هذا السياق، قال عدد من المحامين الن "دائرة التنفيذ لم تعد تشهد فوضى بعد قرارات توزيع الأعمال بين الموظفين ومأموري التنفيذ من قبل رئيس الدائرة المكلف حديثا، إضافة إلى إحالة بعض الموظفين على هيئة التفتيش القضائي".

بدورها، قالت إحدى المحاميات: "إن تكليف موظفات للعمل في ملفات المشاهدة والاصطحاب جعل تطبيق القرارات الصادرة عن المحكمة الشرعية أسهل للتنفيذ".

ويشار إلى أن هذه الخطوة هي دليل جديد على أنه حتى في زمن الحرب، فهناك من يبقى ساهرا على استمرار دولة القانون ولو في أحلك أيام الاقتصاد التي يشهدها لبنان. (الوكالة الوطنية)
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