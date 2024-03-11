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لبنان

عصر اليوم... "حزب الله" تصدّى لطائرة مسيّرة إسرائيليّة

Lebanon 24
11-03-2024 | 11:41
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "تصدّى ‏عصر اليوم، لمسيّرة ‏إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة، مما أجبرها على ‏التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة".‌‏ 
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