عصر اليوم... "حزب الله" تصدّى لطائرة مسيّرة إسرائيليّة

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "تصدّى ‏عصر اليوم، لمسيّرة ‏إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة، مما أجبرها على ‏التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة".‌‏

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