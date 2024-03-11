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لبنان

قبل الإفطار.. إليكم ما شهدته الطرقات في محيط بيروت

Lebanon 24
11-03-2024 | 11:57
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مع أول يوم من أيام رمضان المبارك، وقبل موعد الإفطار، غابت الحركة عن الشوارع وتحديداً في محيط بيروت، التي كانت تشهد في مثل هذا الوقت زحمة خانقة.
 
إفطار شهي وصوم مبارك..
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إفطار

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