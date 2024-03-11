قبل الإفطار.. إليكم ما شهدته الطرقات في محيط بيروت

مع أول يوم من أيام رمضان المبارك، وقبل موعد الإفطار، غابت الحركة عن الشوارع وتحديداً في محيط بيروت، التي كانت تشهد في مثل هذا الوقت زحمة خانقة.

إفطار شهي وصوم مبارك..