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لبنان

هذا ما فعله "حزب الله" بجنود إسرائيليين عند الحدود

Lebanon 24
11-03-2024 | 12:07
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عملية ضد مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي أثناء قيامها بتركيب تجهيزات تجسسية جديدة في موقع المرج الحدودي.
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ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 4.10 بواسطة الأسلحة الصاروخية. 
 
 

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