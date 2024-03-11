هذا ما فعله "حزب الله" بجنود إسرائيليين عند الحدود

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عملية ضد مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي أثناء قيامها بتركيب تجهيزات تجسسية جديدة في موقع المرج الحدودي.

Advertisement

ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 4.10 بواسطة الأسلحة الصاروخية.