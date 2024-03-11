خلال موعد الإفطار.. شاهدوا ماذا جرى في خلدة

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صوراً توثق ازدحاماً مرورياً على أوتوستراد خلدة باتجاه صيدا والجنوب.



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وأفاد الناشطون بأن السير شبه متوقفٍ تماماً أيضاً من المدينة الرياضية باتجاه أنفاق المطار، علماً أن هذه الزحمة تتزامن مع توقيت الإفطار.