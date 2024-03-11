ظهر فوق بيروت.. شاهدوا صور هلال رمضان بالعين المُجردة

التقط مواطنون في بيروت هذا المساء، صوراً واضحة جداً تظهر هلال شهر رمضان الذي بدأ اليوم الإثنين.

وجرى التقاط الصور من نقاط مختلفة ضمن العاصمة، وقد بدا الهلال فيها واضحاً للعيان مما يعني أنهُ وُلد يوم أمس.