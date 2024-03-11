بيان من "الأبحاث العلمية".. ماذا أعلنت عن حادثة وفاة سوريين في "بركة زراعية"؟

أصدرت إدارة مصلحة الأبحاث الزراعية العلمية "Lari" بياناً، اليوم الإثنين، أوضحت فيه تفاصيل ترتبط بحادثة وفاة 3 أطفال سوريين في بركة زراعية تابعة لها بمنطقة رياق.

أوضحت الإدارة أنها "أنشأت سياجاً عسكرياً حول أراضيها لمنع دخول الغرباء"، مشيرة إلى أن "لديها بركتين للمياه تستعملان للري، وكل واحدة محاطة بسياج شائك ارتفاعه 3 أمتار لمنع أي شخص من النزول إلى البركة".

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وأسفت "Lari" لـ"الحادث الأليم الذي حل بالفتيان الـ3 الذي دخلوا عنوة"، مشيرة إلى أن "الحرس في تل عمارة يقومون بجولة على محيط المحطة كل ساعة"، وقالت: "إن الفتية استغلوا الفراغ بين جولتي الحرس".



وأكدت الإدارة "حزنها العميق على الخسارة التي حلت بعائلات الفتيان الثلاثة"، آسفة لـ"هذا الحادث الأليم"، متمنية من "الجميع عدم دخول حرم المصلحة".

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت سحب جثث الأطفال السوريين الـ3، مشيرة إلى أن عمق البركة يصل إلى 4 أمتار.

وإثر إنتشالهم، جرى نقل جثث الأطفال الـ3 إلى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي وذلك عقب حضور الأجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية.





