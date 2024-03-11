الحلبي هنأ الأسرة التربوية بحلول شهر رمضان

كتب وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي على منصة "أكس": "أتقدم من الأسرة التربوية بكل مكوناتها، في التعليم العام والمهني والتقني والتعليم العالي، أساتذة ومعلمين وتلامذة وطلابا وأهلا، في القطاعين الرسمي والخاص، بأطيب التمنيات لمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وأسأل الله أن يكلل جهودهم بالتوفيق ونجاح العام الدراسي، وأن يمن عليهم وعلى عائلاتهم بالصحة والتوفيق. وكل عام والأسرة التربوية بخير".

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