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لبنان
عن "مواجهة لبنان".. هكذا تحدّث مسؤول إسرائيلي بارز
Lebanon 24
11-03-2024
|
15:17
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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن رئيس المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، قوله إنه "إذا لم تجنّد إسرائيل الشبان الحريديم، فإنّه لا يحقّ لها إرسال المزيد من الأوامر إلى الاحتياط".
وفي مستهل جلسة لكتلة "هناك مستقبل"، اليوم الاثنين، والتي تناولت عاصفة "تجنيد الحريديم" على خلفية الحرب التي شنّها الجيش الإسرائيلي على غزة، تطرّق لابيد إلى التهديد الذي أعلنه الحاخام الأكبر لـ"السفارديم"، إسحق يوسف، بـ"السفر إلى الخارج في حال إلزامهم بالتجنيد"، قائلاً إنّه "لا يحقّ لإسرائيل إرسال المزيد من أوامر الاحتياط، لأشخاص خدموا هذا العام 70، 90 و120 يوماً، إذا لم تجنّد الشبان الحريديم".
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وتساءل: "هل سيعطيهم أحد في الخارج ما نعطيه لهم هنا؟ ألن تكون هناك واجبات هناك؟".
كذلك، هاجم لابيد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مؤكّداً أنّه "سيخدع الحريديم، وسيحاول تقديم الخطوط العريضة التي تبدو وكأنّها حلّ، لكنّها ليست حلاً"، واصفاً إياه بـ"مؤسس ثقافة الأكاذيب"، وذلك بعد أن "قدّم وعوداً، لليهود الحريديم، بزيادة مخصّصاتهم ومنحهم تعويضات تحت الطاولة، إذا حرمتهم محكمة العدل العليا من ميزانياتهم".
وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ عضو كابينت الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، لم يسلم من الانتقادات أيضاً، إذ اعتبر لابيد أنّ المخطَّط الذي قدّمه "لن يلتحق فيه أي حريديم"، وأضاف: "لا يمكننا الاستمرار في خداع أنفسنا".
وبشأن العديد في الجيش الإسرائيلي، قال لابيد إنّه "وصل إلى أقصى طاقته"، مشيراً إلى أنّه "ليس هناك ما يكفي من الجنود في غزة، كما أنّ الضفة الغربية "تفتقر إلى القوات".
وإذا حصلت مصادمات في الشمال عند جبهة لبنان، وفقاً لرئيس المعارضة، فإنّه "لن يكون هناك ما يكفي من الجنود لخوضها"، لافتاً إلى أنّ "الجيش صغير، والتحديات كبيرة".
(الميادين نت)
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