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لبنان

فاتورة بـ2 مليون ليرة.. هؤلاء سيدفعونها

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-03-2024 | 15:36
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فوجئ مواطنون مؤخراً بالقيمة الباهظة لفواتير الكهرباء المنزلية، إذ تبين أن بعضها جاء عن شهرٍ واحد سابقٍ فقط بقيمة لا تقلّ عن 2.5 مليون ليرة.

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ووفقاً للمعطيات، فإنّ فاتورة الكهرباء قد تتجاوز الـ60 دولاراً على مدى شهرين كحدّ متوسط، علماً أن هناك الكثير من الفواتير المستحقة والتي لم يجرِ تسديدها حتى الآن.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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