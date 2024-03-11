فاتورة بـ2 مليون ليرة.. هؤلاء سيدفعونها

فوجئ مواطنون مؤخراً بالقيمة الباهظة لفواتير الكهرباء المنزلية، إذ تبين أن بعضها جاء عن شهرٍ واحد سابقٍ فقط بقيمة لا تقلّ عن 2.5 مليون ليرة.



Advertisement ووفقاً للمعطيات، فإنّ فاتورة الكهرباء قد تتجاوز الـ60 دولاراً على مدى شهرين كحدّ متوسط، علماً أن هناك الكثير من الفواتير المستحقة والتي لم يجرِ تسديدها حتى الآن. ووفقاً للمعطيات، فإنّ فاتورة الكهرباء قد تتجاوز الـ60 دولاراً على مدى شهرين كحدّ متوسط، علماً أن هناك الكثير من الفواتير المستحقة والتي لم يجرِ تسديدها حتى الآن.