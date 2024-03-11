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لبنان

الجيش الاسرائيلي: قصفنا بنية تحتية ومنشآت لـ"حزب الله"

Lebanon 24
11-03-2024 | 15:43
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 أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مساء اليوم، أنه قصف بنية تحتية ومنشآت عسكرية لـ"حزب الله" في عيتا الشعب والناقورة.


وفي سياق آخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه "قصف موقعًا تحت الأرض كان فيه نائب قائد كتائب القسام مروان عيسى"، واضاف: " ندقق فيما إذا كان عيسى قد قتل بغارة بغزة أم لا".
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