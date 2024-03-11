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لبنان

ضربة إسرائيلية تهزّ البقاع الآن.. قصفٌ عنيف وصورٌ توثق ما جرى!

Lebanon 24
11-03-2024 | 16:27
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أفادت معلومات "لبنان24" بأن العدو الإسرائيلي نفذ، مساء اليوم الإثنين، ضربة جوية طالت منطقة البقاع - شرق لبنان.
 
وقالت مندوبة "لبنان24" إنّ القصف طال بلدة أنصار البقاعية بواسطة عددٍ من الصواريخ، موضحة أنّ الإستهداف أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
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بدورها، تحدثت قناة "المنار" عن حصول غارتين، الأولى طالت مبنى في محيط بلدة طاريا فيما الثانية طالت مبنى آخر في محيط بعلبك عند مفرق بلدة أنصار. 
 
من ناحيته، أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن المنطقة تعرضت لعددٍ من الغارات الإسرائيلية استهدفت دورس وطاريا وشمسطار، مشيراً إلى أنهُ لا معلومات دقيقة حتى اللحظة عن سقوط شهداء.
 
وهذه هي المرة الثانية التي ينفذ فيها العدو الإسرائيلي هجوماً ضد منطقة البقاع منذ بداية المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي يوم 8 تشرين الأول الماضي.
 
وجاءت الضربة الإسرائيلية الأولى للبقاع يوم 26 شباط الماضي، إذ تم حينها استهداف منطقة بعلبك، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. 
 
 
 
 
 
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